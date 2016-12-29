Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu; 70 polis hakkında gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emniyetteki FETÖ yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatılarak, 70 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aralarında daha önce meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen 70 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet, gözaltı kararı bulunan polisleri yakalamak üzere Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlattı.

DHA