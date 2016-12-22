Ankara'da 'Çiftçiler,Yetiştiriciler ve Çobanlar Fuarı' düzenlenecek

TÜRKİYE’de ilk kez Çiftçiler,Yetiştiriciler ve Çobanlar Fuarı düzenlenecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı’nın himayesinde düzenlenmesi planlanan fuarda Türkiye'nin kırsal değerleri Ankara'nın merkezinde buluşacak.

ÇİFTÇİ, YETİŞTİRİCİ VE ÇOBANLAR BU FUARDA BULUŞACAK

Türkiye'nin her ilinde bir çok tarım fuarı gerçekleştiğini ancak bu fuarın ulusal bazda çiftçi ve çobanlar için düzenlenecek ilk fuar olacağını dile getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven, "Ankara çiftçiler, yetiştiriciler ve çobanlar fuarı yine Ankara Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile birlikte düzenlenecek. Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde planladığımız fuar sayesinde Türkiye'de ilk defa çobanlar için bir fuar düzenlenmiş olacak. Fuara firmalar da gelecek, ilaç, gübre gibi ürünlerini sergileyecek ama bunun dışında çiftçi ve çobanlarımıza eğitimler de vereceğiz" dedi.

"TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞMİŞ OLAN EN BÜYÜK FUAR"

Canlı hayvan sergileme noktasında şu ana kadar Türkiye’de gerçekleşmiş olan en büyük fuarın yapılacağına dikkat çeken Güven, "Ankara'nın merkezinde olacağı için vatandaşla üreticiyi, yetiştiriciyi bir araya getireceğiz. Vatandaş yediği et, içtiği süt nasıl yetişiyor canlı olarak görsün istiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında, özellikle çeşitli hayvan ırklarını ve ülke tarımının zenginliğini burada barındıracağız. Vatandaşlarımız da hem Ankara'dan hem de diğer illerden gelip, burada çobanlarla tanışacak ve kaynaşacak. Ankara'nın göbeğine koyununu, keçisini, oğlağını, kuzusunu getireceğiz" dedi.

"ÇOBANLIĞI VATANDAŞA ANLATACAĞIZ"

Fuarda vatandaşlarla üretici ve yetiştiricilerin bir araya geleceğini aktaran Başkan Güven, "Milli Tarım Politikası açılış töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Çobanlığın felsefesini, psikolojisini anlamayan insan yönetemez' demişti. Buradan yola çıkarak biz çobanlığın önemini bu fuar aracılığıyla daha çok vatandaşımıza anlatacağız" dedi.



DHA