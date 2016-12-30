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Bolu Haberi: Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'da uyuşturucu operasyonu
16:2430 Aralık 2016
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Ankara'da uyuşturucu operasyonu
Ankara'da uyuşturucu operasyonu

 ANKARA(DHA)ANKARA Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ankara'da 2 bin 74 adet sentetik uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli tabletlerin ele geçirildiği bildirildi. Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:" Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlimize uyuşturucu madde nakleden ve ticaretini yapan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda; 26 Aralık günü Kahramankazan İlçesi Ankara-Bolu yolu Ahievran Caddesi ile Millet Caddesi kavşağında yapılan uygulamada durdurulan bir araçtan, değişik renk ve figürlerde olmak üzere, toplam 2 bin 74 adet sentetik uyuşturucu ,uyarıcı nitelikli tabletler ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheliler A.Ö.K., M.Y. ve T.Ü., haklarında TCK 188 maddesi gereğince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek' suçlarından düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte 27 Aralık günü Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişlerdir. "

 

 

 

 

DHA

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