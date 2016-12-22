Annesinin başına tüple vurup, 8 yerinden bıçakladı

ÇORUM’un Sungurlu İlçesi'nde 22 yaşındaki Mustafa E., tartıştığı annesi 51 yaşındaki Emine E.'nin önce başına piknik tüpüyle vurdu, daha sonra 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde dün akşam Şekerpınar Mahallesi Şehit Hasan Ünal Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre evde anne Emine E. ile oğlu Mustafa E. arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa E., odanın içerisindeki piknik tüpü ile annesinin başına vurdu, daha sonra da 8 yerinden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşular, durumu 155'i arayarak polise bildirdi. Kısa sürede eve gelen ekipler, Mustafa E. ile bu sırada evde bulunan babası Ali İlker E.'yi gözaltına aldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA