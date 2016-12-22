Antalya kent merkezinde 23 yıl sonra kar sürprizi (2) yeniden

ANTALYA kent merkezine 1993 yılından sonra ilk kez kar yağdı. Kar nedeniyle Elmalı, İbradı ve Korkuteli'de eğitime 1 gün, Gündoğmuş'ta 2 gün süreyle ara verildi.

Hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü Antalya'da kent merkezine 8- 10 kilometre uzaklıktaki Kepez İlçesi sınırlarında kalan Kepezüstü mevkiine kar yağdı. Kentin Burdur tarafındaki girişinde yer alan 'Antalya' tabelasının olduğu bölge, Kepez Kent Ormanı ve Macera Parkı karla kaplandı.

Kepez'e komşu Döşemealtı İlçesi de karla kaplandı. Düzlerçamı ve Termessos Antik Kenti tamamen karla kaplanırken, Antalya- Korkuteli karayolundaki ulaşım, kar nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

23 YIL SONRA İLK KAR

Güne karla uyanan Antalyalılar ise bol bol özçekim yapıp sosyal medya hesaplarından yayınladı. Karla tanışan çocuklar ise kardan adam yaparak vakit geçirdi. Kent merkezine bu yoğunlukta kar en son 1993 yılında yağmıştı.

ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI

Alanya’nın yüksek kesimlerinde Toros Dağları’nın eteklerindeki mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Dün öğle saatlerinde başlayan kar nedeniyle bölgede taşımalı eğitim yapılan Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlk ve Ortaokulu, Güzelbağ İlk ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlk ve Ortaokulu, Dereköy İlk ve Ortaokulu, Tırılar İlk ve Ortaokulu’nda bugün eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Alanya Belediyesi ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve yol açma çalışmaları yaptı. Tırlar Mahallesi’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenciler, belediye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı. Öğrenciler yolun açılması sonrası servisle evlerine gidebildi. Belediye ekipleri iş makineleriyle yolları açarken, mahsur kalan araçlar da kurtarıldı.

ALACABEL'DE KAR KALINLIĞI 15 SANTİME ULAŞTI

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Alacabel'de tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü. Akseki Bölge Trafik ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle Akseki Kavşağı'ndan itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. Yüksek tonajlı araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendirildi. Karayolları Alacabel Bakımevi ekipleri tuzlama yaparak, yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KIRSAL BÖLGEDE YOLLAR KAPANDI

Akseki'nin kuzey bölgesindeki Ceceler, Karakışla, Bademli, Kuyucak, Süleymaniye, Değirmenlik, Salihler, Susuzşahap ve Günyaka mahallelerinin yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Taşımalı eğitim yapılan bu mahallelere servis araçları gidemediği için öğrenciler de okullarına gidemedi. Akseki Belediyesi'ne ait 6 iş makinesi yolları açmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

4 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kar yağışı Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Korkuteli ve Elmalı'da dün gece başlayan kar yağışı devam ediyor. İlçe merkezlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Güne kar sürpriziyle başlayan vatandaşlar, ev ve işyerlerinin önünde biriken karı küredi. Sürücüler ise araçlarının üstündeki karları temizleyerek işe gitmeye çalıştı. Kar ulaşımı da olumuz etkiledi. Korkuteli- Antalya ve Elmalı yolları kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle Elmalı, İbradı ve Korkuteli'nde ise eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Gündoğmuş'ta ise dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün dahil 2 gün süreyle tatil edildi.

TAHTALI ZİRVESİNDE 30 SANTİM KAR

Tahtalı Dağı'na çıkan yolun kar nedeniyle kapandığı, zirvedeki kar kalınlığının ise 30 santimetreyi geçtiği belirtildi. Kemer'e bağlı Gedelme mevkii ile Ovacık mevkii arasında da kar nedeniyle yolun kapandığı, Karayomlları ekiplerinin yol açma çalışmalarına başladığı kaydedildi. Yayla Kuzdere mevkiindeki yolun da kapalı olduğu, sonrasında burada da çalışmalara başlanacağı belirtildi.

DHA