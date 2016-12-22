Antalya kent merkezinde 23 yıl sonra kar sürprizi (4)

KAR SEVİNCİ

Antalya'daki kar yağışı sonrası Kepez Macera Ormanı ve Kepez Kent Ormanı'na akın eden vatandaşlar kar sevinci aşadılar. Çam ormanlarını kaplayan beyaz örtü, muhteşem bir manzara sundu. Cep telefonları ile anı kayıt altına almak isteyen onlarca vatandaş Kepez'in yeni parklarını doldurdu.

SERİK'TE KAR YOLLARI KAPATTI

Serik İlçesi'nde ise kar yağışı nedeniyle 6 mahallede yollar kapandı. Gece saatlerinde etkili olan ve sabah saatlerine kadar süren yağış nedeniyle Etler, Çetince, Hasdümen, Haskızılören, Bozdoğan ve Yeşilvadi mahallelerinde yollar kapandı. Serik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.

MANAVGAT'IN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI

Kar yağışı Manavgat'ın yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Rafting merkezi Beşkonak Köprülü Kanyon bembeyaz örtüye teslim oldu. Kar, Antalya- Konya karayolunda ulaşımı etkiledi. Manavgat Belediyesi, yolların kapanması ihtimaline karşı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini hazır bekletiyor.

Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, yüksek yerlerde yaşanan kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını söyledi. Antalya- Konya karayolunun kar yağışı nedeniyle kapandığını belirten Kaymakam Günlü, bu nedenle yolun Hacıobası mevkiinden itibaren araç geçişine izin vermediklerini, karayolları ekiplerinin yolda kalan araçları kurtarma çalışması başlattığını kaydetti.

İBRADI'DA CUMA GÜNÜ DE OKULLAR TATİL

Yoğun kar yağışının görüldüğü İbradı İlçesi'de, okulların yarın da tatil edildiği belirtildi. İbradı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, halen devam eden kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği, ilk ve orta dereceli okulların 23 Aralık Cuma günü de kapalı olacağı belirtildi.

DHA