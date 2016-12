Antalya kent merkezinde 23 yıl sonra kar sürprizi (5)

TATİL MERKEZİ ALANYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Antalya'nın turistik ilçesi Alanya, kara teslim oldu. İlçe merkezinde yağmur etkili olurken, merkeze 10 kilometre mesafede ise kar yağışı hakim oldu. Deniz, kum, güneş turizmiyle ünlü Alanya'da etkili olan kar yağışı ilçe sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, turistik ilçeyi beyaza bürüdü.

ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI

Vatandaşlar kar topu oynayarak bu anların keyfini çıkarırken, Mahmutseydi Mahallesi Hamdullah Emin Paşa İlkokulu'nda eğitim gören 80 öğrenci kar ve tipi nedeniyle okullarında mahsur kaldı. Öğrencilerin yardımına, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gitti. Kapanan yolu açan kurtarma ekipleri, öğrencileri iş makineleri yardımıyla önce aynı mahalledeki Özel Üçırmak Ortaöğretim Yurdu'na götürdü. Burada ısınan ve kuru giysiler verilen öğrenciler, ardından Türktaş Mahallesi'ndeki ailelerine teslim edildi.

Mahmutseydi ve Türktaş mahallelerinde ilk kez bu kadar yağdığını belirten bölge sakinlerinden Hüseyin Uyar, "40 yaşındayım ve ilk kez burada bu kadar kar yağdığını gördüm. Okulda mahsur kalan kızım ve diğer arkadaşları belediye ekipleri tarafından kurtarıldı" dedi.

KARDAN ADAM YAPTILAR

Karın keyfini kar topu oynayarak çıkaran Ahmet Erdoğan ise, "Alanya'da ilk kez böyle bir kar manzarası görüyorum. Alanya'ya yaklaşık 10 kilometre uzaklıktayız. Merkeze bu kadar yakın noktada ilk defa böylesine yoğun bir kar yağışı var. Kardan adam yapmak için Toroslara giderdik. Bu kez kar buraya geldi ve burada kardan adam yapıyoruz" diye konuştu.

KEMER'DE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETRE

Antalya'nın diğer bir turistik ilçesi Kemer'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Kar, özellikle Gedelme ve Ovacık mevkilerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi geçti. Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Elektrik tellerinin zarar görmesi nedeniyle Gedelme bölgesine dün geceden beri enerji verilemiyor.

YOLLAR AÇILIYOR

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Can, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için karla mücadele çalışması başlattıklarını kaydetti. Kapanan yayla yollarının açılması için aralıksız çalıştıklarını anlatan Can, "Bölgedeki kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetre. Bazı bölgelerde daha da fazla. Gedelme bölgesinde ara sokakları ve ana yolları tamamen açtık. Büyükşehir Belediyesi'nden de destek istedik. Yağmur beklerken kar geldi. Son 1015 yıldır bu şekilde kar görmedim. Bölgedeki vatandaşlarımız ve muhtarlarla görüştük. Şu an için acil bir durum yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Tüm yolları günün sonuna kadar ulaşıma açacağız" dedi.

Gedelme bölgesinde oturan Doğan Gülüş ise kardan dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını, dün geceden beri bölgede elektriklerin kesik olduğunu kaydetti.

Celal Karadon ise 15 yıldır ilk kez bu kadar yoğun kar yağışına tanık olduklarını belirtti.

İlçe merkezinden kar görmek için Gedelme mevkiine gelen Cengiz Üğüş ise "Erzurumluyum. 16 yıldır Kemer'de oturuyorum. Daha önce burada bu kadar kar yağdığını görmedim. Çok mutlu oldum" dedi.

Meteoroloji yetkilileri soğuk ve yağışlı havanın 24 Aralık Cumartesi akşamına kadar süreceğini bildirdi.

Engin ANAK- Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)

DHA