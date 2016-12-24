Antalya'da 3 bin 350 servisçi ve taksici terörü kınadı

ANTALYA'da servisçiler ve taksiciler, 'Terörü Kınama Konvoyu' düzenledi. Bayraklarla donatılan minibüs ve taksiler şehir turu attı.

Antalya Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası ile Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası, son günlerde artan terör olaylarını kınadı. Binlerce üyesi bulunan esnaf odaları, 'Terörü Kınama Konvoyu'nda birlik ve beraberlik mesajı verdi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, ülkede son günlerde yaşanan terör olaylarını kınamak için konvoy düzenlediklerini belirterek, “Biliyorsunuz, ülkemiz üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Esnaf ve sanatkarımız her zaman devlet ve milletinin yanında olmuştur. Ezanın susmaması, bayrağın inmemesi için gerekli mücadeleyi yapmıştır. Bunun örneğini 15 Temmuz'da da göstermiştir" dedi.

Antalya Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Süleyman Şahin de Antalya Şoförler Odası ile birlikte terörü kınama konvoyu düzenlediklerini hatırlatarak, “Ülkemizde terörle mücadele var. Çeşitli oyunlar oynanıyor. Bizim başka ülkemiz yok. Sadece Türkiye'miz var. Vatan için buradayız, vatan için ölürüz. Her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız" diye konuştu. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ise ülkemizde artan terör olaylarını kınama adına bugün Servisçiler Odası ile birlikte konvoy düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu:

“3 bin 750 taksici, 1600'e yakın servisçi üyemiz var. Hep birlikte terörü kınama konvoyu yapıyoruz. İnşallah bundan sonra şehitler olmaz diyoruz. Analar ağlamasın diyoruz. Bu bayrak inmez, vatan bölünmez diyoruz. Bizim gidebilecek ikinci bir vatanımız yok. Biz Türkiye'den başka hiçbir yerde yapamayız diyoruz. Bu ülke bizim ise hepimize bu sorumluluğun düştüğü inancındayız. Bu inanç, bu bilinç ve bu düşünce ile bu konvoyu düzenledik. Antalyalıların sağduyusuna inanıyoruz. Bugün belki trafikte biraz sıkıntı yaşanabilir. Mümkün olduğu kadar trafiğin yoğun olmadığı bir güzergahı seçtik. 3 bin 350 katılımcı oldu. Amaç taşıma camiasında da teröre bir tepki olduğunu göstermek. Servisçi ve taksici esnafına ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Minibüsçü esnafı Alim Duran, teröre lanetlediklerini, bu noktada kendilerinin de var oldukları mesajını vermek için toplandıklarını ifade etti. Yusuf Karacan da duygularını ifade etmekte zorlandıklarını söyleyerek, “Tüylerim diken diken. Bugün şehitlerimizin anısına konvoy yapıyoruz. Yeter artık, gerçekten yeter artık. Sabrımız taşıyor" dedi.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde başlayan konvoy, şehir turu attıktan sonra aynı noktada sonlandı.

DHA