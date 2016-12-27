Antalya'da jandarma ekiplerine ateş açıldı: 1 asker yaralı (3)

DENİZLİ'DE BİR KADINI ÖLDÜRMEKTEN ARANIYOR

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde, kendisini gözaltına almak isteyen jandarma ekibine silahla ateş açarak bir uzman çavuşu yaralayıp, kaçan 46 yaşındaki Ali Uçaner'in, geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde Denizli'nin Bekilli İlçesi Sırıklı Mahallesi'nde cinayete karıştığı belirlendi. Kasten adam öldürme suçundan aranan Uçaner'in tütün tarlasında çalışan 35 yaşındaki 4 çocuk annesi İmran Berber'i başından ve 2 el sırtından tabancayla vurarak öldürmek suçundan arandığı öğrenildi. Ayrıca Uçaner'in sosyal medya hesabından dini içerikli paylaşımları ve son paylaştığı kanatlı montaj ı da dikkat çekti.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

DHA