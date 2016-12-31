Antalya'da yılbaşı öncesi taşıma karla eğlence

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi tarafından şehir merkezindeki tarihi Hadrianus Kapısı (Üç Kapılar) yanındaki parka, kamyonlarla getirilen kar, büyük sevinç yarattı. 7'den 70'e Antalyalılar kartopu oynadı, kardan adam yaparak keyifli anlar yaşadı.

Muratpaşa Belediyesi, kar yağmayan Antalya'nın merkezine, kamyonlarla kar getirerek Antalyalılara yılbaşı öncesi sürpriz yaptı. Toroslardan getirilerek kentin en işlek noktalarından Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Hadrianus Kapısı'nın hemen yanındaki parka boşaltılan karı görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre olup biteni anlamaya çalışan Antalyalılar, daha sonra kar tepeciklerinin üzerine çıkarak kartopu oynadı. Kardan adam da yapan 7'den 70'e Antalyalılara, turistler de eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise karı poşetlere doldurarak evlerine götürdü.

Belediye yetkilileri, amaçlarının Antalyalılara yılbaşı öncesi beyaz eğlenceyi yaşatmak olduğunu, "Haydi Kar Topu Oynayalım" sloganıyla bu yıl ilkini yaptıkları etkinliği gelecek yıllarda da yapmayı planladıklarını söyledi.

DHA