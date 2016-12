Antalya'dan provokasyona Rusça Türkçe tepki

RUSYA Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesi, Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok önemli yere sahip Antalya'da büyük tepkiyle karşılandı. Cinayet, turizm, iş dünyası, kamu her alandan Rusça ve Türkçe paylaşımlarla lanetlendi.

İki ülke liderlerinin saldırının iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik bir provokasyon olduğu yönündeki açıklamalarına dikkat çeken Antalya'daki turizm, iş dünyası, kamu gibi hemen her alandan, Rus halkına başsağlığı dilekleri gönderildi.

AK Parti Antalya milletvekili, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyadaki Rusça ve Türkçe paylaşımlarında, “Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, dostumuz Karlov'a yapılan terörist saldırıyı lanetliyor, Rus halkına ve devletine taziyelerimizi sunuyoruz. Büyükelçi Karlov, Türkiye'de zor bir dönemde başarılı çalışmalar yürütmüş, devlet kademesinin takdirini kazanmış müstesna bir diplomattı. Bu saldırının Türkiye-Rusya dostluğunu gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Bu menfur olay en geniş şekilde ve tüm boyutlarıyla tahkik edilecek, sorumlular Türk adaletinin önüne çıkarılacaktır" diye yazdıb Çavuşoğlu paylaşımlarında, Karlov'un isminin büyükelçilik binasının bulunduğu sokağa verileceğini açıkladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise paylaşımında, “Rusya-Türkiye işbirliğine yeni bir suikast yapıldı. Rus büyükelçisi menfur bir saldırıyla yaşamını kaybetti. Rus halkının başı sağolsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaşanan saldırıyı Twitter hesabından Rusça, Türkçe ve İngilizce yayımladığı mesajlarla kınadı. Türel, "Bu elim suikast Türk-Rus dostluğunu bozamayacaktır. Rus halkına ve Büyükelçinin ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yapılan saldırıyı twitter hesabından hem Türkçe hem Rusça lanetledi ve Rus halkına başsağlığı diledi. İlişkiler biraz düzeliyor derken karanlık güçlerin yine devrede olduğunu belirten Çetin, “Ülkemizi rahat bırakmayacaklar. Çok dikkatli olmalıyız. Antalya'da 15 binin üzerinde Rus yaşıyor ve bu tip olaylar halkların dostluğu bozmuyor. O dönem biz hep Rus halkının yanında olduk. Bu tip provokasyonlarla iki ülke halkının arısını bozamazlar" dedi.

Saldırıyı Twitter hesabından kınayan Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ise, "İki ülkenin köklü dostluğuna gölge getirmemesini diliyoruz. Türk-Rus dostluğuna yapılan bu hain provokasyonun sorumlularının bir an önce ortaya çıkarılmasını diliyoruz" diye yazdı.

Menfur saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıklayan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, “Bu provokasyonun tabi ki hem iki ülke hem iki ülke insanları arasındaki geçmişten gelen derin, köklü ilişkileri zedelemeyeceğine inanıyoruz. Bu cinayeti de kınıyoruz. Sektör olarak da bundan olumsuz etkilenmeyeceğimizi düşünüyoruz. Her iki ülkenin de başı sağolsun" dedi.

Saldırıyı Türk-Rus dostluğuna sıkılmış bir kurşun olarak gösteren Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Satıcı, “Bu tarz provokasyonlar iki ülke arasındaki ilişkileri bozamayacak. Değerli bir Türk dostunu kaybettik. Tüm Rus halkına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran'ın görüşleri ise şöyle:

"Her iki ülke hükümetlerinin açıklaması da gösteriyor iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik bir olay. Ama yapılan açıklamalar da gösteriyor ki iki ülke hükümetleri de sağduyulu hareket ediyor. Sayın büyükelçiye rahmet diliyor, bütün Rus vatandaşlarına, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Dostluğumuzun bozulmaması için her şey yapılacak ve turizmciler olarak bunun da arkasındayız."

DHA