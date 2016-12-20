Aralık güneşinde deniz keyfi

ANTALYA'da sıcak havayı fırsat bilenler, sahile ve piknik alanlarında zaman geçirdi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenler, Aralık ayının son günlerinde 15 derece sıcaklıkta, denize girerek güzel hava ve denizin keyfini çıkardı. Aralık güneşinde kitap okumayı tercih edenler, kumsalda uzanarak keyif yaptı. Anneler çocuklarıyla deniz üzerinde taş sektirme oyunu oynadı. Denize girmeye cesaret edemeyenler, birbirlerinin ını çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Moskova'dan Antalya'ya tatile gelen Rus çift ise denize girmeyi tercih etti. Yılın 4 ayını Antalya'da geçirdiklerini söyleyen Rus çift, Antalya'yı çok sevdiklerini belirtti.

DHA