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Mersin Haberi: Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani, Vali Şahin'i ziyaret etti

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani, Vali Şahin'i ziyaret etti
14:2522 Aralık 2016
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Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani, Vali Şahin'i ziyaret etti
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nishani, Vali Şahin'i ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, İstanbul Valisi Vasip Şahin'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Saat 13.00 sıralarında Cağaloğlu'ndaki İstanbul Valiliği'ne gelen konuk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani'yi valilik binası girişinde, Vasip Şahin karşıladı. Vali Şahin, şeref defterini imzalayan Nishani ile daha sonra makamında başbaşa görüştü. Basın mensuplarına görüşmenin başında görüntü almalarına müsaade edilirken, ziyaretin nezaketen gerçekleştiği belirtildi.

 

DHA

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