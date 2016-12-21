Aşevinde bugünkü yemekler, şehitler için dağıtıldı

NEVŞEHİR Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, Askıda Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile işbirliği halinde başlattığı ‘Askıda Çorba’ uygulamasında yemekhanede bugün pişirilen yemekler, Nevşehir Belediyesi tarafından İstanbul ve Kayseri’deki hain terör saldırılarında şehit olan asker, polis ve siviller için verildi.

Nevşehir’in İbrahimpaşa Mahallesi’ndeki Modern Pazaryeri’nde oluşturulan Askıda Çorba Yemekhanesinde ihtiyaç sahipleri ve çocuklara yönelik herhangi bir ücret alınmaksızın, haftanın 5 günü sıcak çorba içme imkanın sağlandığı merkezdeki yemekhanede pişirilen yemekler, Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Kayseri’de eli kanlı terör örgütlerinin alçak teröristlerince gerçekleştirilen bombalı saldırılarda şehit olan askerler başta olmak üzere güvenlik güçleri ile siviller için verildi. Türlü, pilav, çorba ve tatlıdan oluşan mönüden oluşan yemeklerin dağıtımı, 4 kişiden oluşan Askıda Elbise ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Nevşehir’deki hayırseverlerin destekleri ile devam eden uygulama, Osmanlı döneminden günümüze kadar ulaşan 'Aşevi geleneği' ile gerçekleştiriliyor. Toplumdaki sosyal yardımlaşmanın en nitelikli bir örneği haline gelen Askıda Çorba uygulamasında haftanın 5 günü, sayıları 300-350 arasında değişen dar gelirliler yararlanıyor. Gelenler yanlarında getirdikleri kaplarla diledikleri takdirde yemekleri evlerine götürebilirken, diledikleri takdirde de Askıda Çorba Yemekhanesinde yemek yiyebiliyor.

DHA