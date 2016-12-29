Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Asgari ücret net 1,404 lira

Asgari ücret net 1,404 lira
12:0129 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Asgari ücret net 1,404 lira
Asgari ücret net 1,404 lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, asgari ücretin 2017 yılı için asgari ücretin yüzde 8 artışla net 1,404 liraya çıkarıldığını açıkladı.

Müezzinoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işçi kesiminden kimsenin katılmadığı son toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, asgari ücrete 2017 yılı için yüzde 8 zam yapıldığını ve brüt 1,777 lira 50 kruruş, net 1,404 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini söyledi.
Müezzinoğlu, asgari ücretin 2017 yılında tek kademeli olarak uygulanacağını söyledi.
"Kararı işverenle birlikte imzaladığımız için teşekkür ederim"
Asgari ücretin 1,600 liraya çıkarılması yönünde talebi olan Türk İş’in toplantıya katılmamasına üzüldüğünü belirten Müezzinoğlu, “Gönlüm arzu ederdi ki, Türk-İş'in de imzası olsun. İşverenin de zorluklarını da anlayarak zorluklarını paylaşarak bu zorluklarda ülke koşullarının değerlendirme çerçevesinde onlara da teşekkür ederim. Asgari ücret kararını işverenle birlikte imzaladığımız için teşekkür ederim” dedi. 
Müezzinoğlu, yeni asgari ücret kararıyla birlikte 3 çocuklu bir asgari ücretlinin eline ayda 1,500 lira civarında ücret geçeceğini belirtti. 
Türk İş 1,600 lira, DİSK 2,000 lira istemişti
TÜRK İş, katıldığı toplantılarda işçi asgari ücret için 1,600 lira talebinde bulunmuştu. DİSK ise  asgari ücretin tamamen vergi dışı bırakılması gerektiğini ifade etmiş, en az net 2 bin lira olması gerektiğini belirtmişti.
Öte yandan işveren ise DİSK'in ve Türk-İş'in önerilerine karşın, herhangi bir zam yapılmasını istemiyordu.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar