Asırlık gelenek

MUŞ'un merkez Sürügüden Köyü'nde Doğu Anadolu Bölgesi'nin vazgeçilmezi olan 'köy odaları' geleneği asırlardır devam ediyor. Özellikle kışın haftanın belirli geceleri bir araya gelen köy halkı, geleneklerini yaşatıyor.

Özellikle işlerin yok denecek kadar az olduğu kış aylarında köylerinde haftanın belirli geceleri bir araya gelerek örf, adet ve geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını belirten köy muhtarı Bişar Şancı, köylerinde bu geleneği yaklaşık 200 yıldır sürdürdüklerini belirtti. Muhtar Şancı şunları söyledi:

"Köy odasında muhtar, imam, ihtiyar heyeti ve köy halkı olarak toplanıp siyaseti, güncel olayları konuşur. Büyüklerimiz geçmişte yaşananları bizlere anlatır ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eder. Tabi bunları yaparken güzel yemekler yenir, üstüne sobada kaynayan çay içilir. Köyün sorunlarının da tartışıldığı gecenin en büyük özelliği Türkiye'nin sıkıntılı geçtiği bu aşamada birlik ve beraberliği pekiştirmek. Gecelere gençlerimizi de getiriyoruz ki gelenek ve göreneklerimizi devam ettirsinler."

DEDEDEN TORUNA

Köy halkından 80 yaşındaki Muhittin Şancı ise, "Ben bu geceleri çok seviyor ve hiç bir zaman kaçırmamaya dikkat ediyorum. Tadına doyulmaz sohbetler oluyor. Dedem babamı, babam da beni getirirdi. Şimdi ben de çocuklarımı getiriyorum. Bazen torunlarım da geliyor. Köy odamızdaki bu geceye herkesi davet ediyoruz. Kadınlarımızın pişirdiği birbirinden lezzetli yemeğin ardından, sobada demlenen tavşan kanı çayla sohbet doyumsuz oluyor" dedi.

DHA