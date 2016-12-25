Asit tankeri otomobile çarptı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde asit tankeri, ışıklı kavşakta duran otomobile çarptı. Kazada şan eseri kimseye bir şey olmadı.

Olay akşam saatlerinde Durak Mahallesi çevre yolu kavşağında meydana geldi. Emet İlçesi istikametine gitmekte olan Recep Sarı yönetimindeki 33 ALU 76 plakalı asit tankeri, önündeki araca çarpmamak isterken orta refüjden karşı şeride girerek kırmızı ışıkta beklemekte olan Adem Türkan'ın kullandığı 25 LL 035 plakalı otomobile çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasarın oluştuğu asit yüklü olan tanker ile otomobil, polislerin çağırdığı çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.

DHA