Asker intihara teşebbüs etti

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar İlçesi'nde bunalıma girdiği belirtilen piyade er K.Ş.K., tüfekle intihar girişiminde bulundu. Yaralı asker, hastanede tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde 2'nci Piyade Hudut Bölüğü'ne bağlı Yıldıran Karakolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, piyade er K.Ş.K., girdiği bunalım sonucu tüfekle intihar girişiminde bulundu. Silah sesi üzerine arkadaşları tarafından yaralı halde bulunan K.Ş.K., askeri ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı asker, Harran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA