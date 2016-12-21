Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şanlıurfa Haberi: Asker intihara teşebbüs etti

Asker intihara teşebbüs etti
23:4321 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Asker intihara teşebbüs etti
Asker intihara teşebbüs etti

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar İlçesi'nde bunalıma girdiği belirtilen piyade er K.Ş.K., tüfekle intihar girişiminde bulundu. Yaralı asker, hastanede tedaviye alındı.
Olay, gece saatlerinde 2'nci Piyade Hudut Bölüğü'ne bağlı Yıldıran Karakolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, piyade er K.Ş.K., girdiği bunalım sonucu tüfekle intihar girişiminde bulundu. Silah sesi üzerine arkadaşları tarafından yaralı halde bulunan K.Ş.K., askeri ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı asker, Harran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?
Keşfet

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar