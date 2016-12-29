Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'ya tahliye...

KAPATILAN Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi, yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci-yazar Necmiye Alpay ile gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Bilir Kaya'nın tahliyesine karar verildi. Heyet, her üç sanığın yurtdışına çıkışının da yasaklanmasına karar verdi. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni İnan Kızılkaya'nın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

SAVUNMALARIN ARDINDAN KARAR AÇIKLANDI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay'ın savunmalarının alınmış olması, gazetede ifa ettikleri görev, yazı içerikleri dikkate alındığında suç vasfının sanıklar yararına değişme ihtimali bulunduğundan üzerine atılı "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tahliyelerine karar verdi. Tutuklu sanıklardan Bilir Kaya'nın ise savunmasının alınmamış olsa da sanığın genel yayın yönetmeni olarak görev yaptığı zaman dilimi, iddianamede sanığa isnat edilen fiil dikkate alınarak suç vasfının değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tahliyesine karar verdi. Heyet, Bilir Kaya'nın bir dahaki celsede hazır edilmesi için hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti. Heyet, her üç sanığın yurtdışına çıkışlarına da yasak koydu.

DURUŞMA 2 OCAK'A BIRAKILDI

Heyet ayrıca tutuklu sanıklardan İnan Kızılkaya'nın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan atılı suçun katalog suçlardan olması, sanığın genel yayın yönetmeni olarak görev yaptığı süre içerisinde gazetede yayımlanan yazı içerikleri, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller bulunması, kaçabileceği şüphesini uyandırır olgular bulunması gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıklar Kemal Sancılı, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut hakkında çıkarılan yakalama kararlarının infazının beklenmesine hükmetti. Heyet, bugün duruşmada hazır edilmeleri için müzekkere yazılmış olmasına rağmen tutuklu sanıklar İnan Kızılkaya ve Bilir Kaya'yı duruşmada hazır etmeyen veya hazır etmekte ihmali bulunan kamu görevlilerinin tespit edilerek haklarında savcılığa suç duyurusunda bulunmalarını kararlaştırdı. Duruşma, 2 Ocak tarihine bırakıldı.

DHA