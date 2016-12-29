Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay hakim karşısında (2)

KAPATILAN Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan yazar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay ile tutuksuz sanıklardan Eren Keskin katıldı. Duruşmaya, Aslı Erdoğan'ın annesi Mine Aydostlu, CHP'li milletvekilleri Barış Yarkadas, Sezgin Tanrıkulu ve Selina Doğan'ın yanısıra Almanya, İngiltere, Fransa, İsviçre konsolosluk temsilcileri ile çok sayıda kişi de izleyici olarak katıldı. Sanıkların kimlik sorgusunun yapıldığı duruşma, iddianamenin okunmasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Akut şüpheli sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay'ın da bulunduğu 4'ü tutuklu 9 şüphelinin, "silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.



DHA