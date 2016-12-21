Atalay Filiz iddianamesinin detayları...

TUZLA'da öğretmen Fatma Kayıkci'nın ölümüne ilişkin Atalay Filiz hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

KENDİSİNİ FURKAN OLARAK TANITAN ATALAY

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 11 sayfalık iddianamede, ölen Fatma Kayıkci'nin kızı ve oğlu mağdur, eşi Gani Kayıkci ise müşteki sıfatıyla yer aldı. 28 Mayıs günü Tuzla'da boş bir arsada Fatma Kayıkci'nin cesedine rastlandığı belirtilen iddianamede, alınan tanık beyanlarına göre kuşkulanılan ve kendisini Furkan Altın olarak tanıtan şüphelinin, Göktuğ Demirarslan ve arkadaşı Elena Radchikovayı öldürme suçlarından aranan Atalay Filiz olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

"SÜREKLİ NÜFUS CÜZDANINI İSTEMESİNDEN ÖTÜRÜ…"

Filiz'in üç cinayetin faili konumunda ülke çapında arandığı ve 12 Haziran tarihinde İzmir'in Menderes ilçesinde bir minibüste yakalandığı belirtilen iddianamede, "Şüphelinin, maktulün işlettiği çay bahçesinde çalıştığı ve sigortasının yapılması için kendisinden sürekli nüfus cüzdanını istemesinden ötürü, kimliğinin açığa çıktığı konusunda maktule yönelik kuşkularının arttığı anlaşılmıştır" denildi.

DAİRESİNDEN ÇIKMASINI BEKLEDİ, YAKALADI, ÖLDÜRDÜ

Filiz'in aynı binada kaldıkları dönemin son 3 haftasında Kayıkci'yi sürekli takip ederek ileride işlemeyi düşündüğü cinayetin ön icra hareketlerini planladığı belirtilen iddianamede, Filiz'in olay günü olan 27 Mayıs'ta Cuma günleri işe gitmediğini bildiği Kayıkci'yi dairesinden çıkmasını beklediği, evinden çıkıp kendi dairesi önünde geçtiği sırada yakaladığı, kafasına bir kaç kez yumrukla vurup sersemlettiği ve sesinin çıkmaması için eliyle ağzını kapatarak bir çok kez bıçakla vurarak öldürdüğü kaydedildi.

AYAKKABISI DAİREDEN ÇIKTI

Filiz'in cesedi daha önceden hazırladığı valiz içerisine koyduğu ve Kayıkci'nin yanında bulunan çantasından 3 bin 990 lira parasını aldığı belirtilen iddianamede, Filiz'in kaldığı dairede yapılan aramada ise Kayıkci'nin ayakkabısının tekinin de daire içinde bulunduğu aktarıldı.

BÖCEKLER ISIRDI, MİDESİ RAHATSIZLANDI DİYE…

Kayıkci'nin ölümüne ilişkin düzenlenen otopsi raporunda ise, 18 adet kesici delici alet yarası ve 14 adet kesik vasıfta yara tespit edildiği belirtilirken, iddianamede Filiz'in yakalanmadan 10 gün önce ormanlık alan içerisinde kaldığını, böceklerin ısırmaya başlaması ve midesinden rahatsızlanması üzerine İstanbul'a gelmek için bir minibüse bindiğini ve burada yakalandığını söylediği anlatıldı.

"MESAJLAR ALDIĞINA DAİR BEYANLARDA BULUNMUŞ İSE DE…"

İddianamede, "Atalay Filiz, işlediği fiille ilgili ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azaldığı sonucunu doğuracak akıl hastalığını düzenleyen hükümlerden yararlanma amaçlı gazetelerden mesajlar aldığına dair beyanlarda bulunmuş ise de Fatma Kayıkci'yi öldürme fiilini belli bir plan dahilinde düşünerek bilinçli olarak işlediği, önceden aldığı suç işleme kararını gerçekleştirmek için suçta kullanacağı araçları seçip temin ettiği, bu suçları nasıl işleyeceği konusunda plan yapmak suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmaktadır" denildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 10 YILA KADAR HAPİS

Filiz hakkında "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak nitelikli hırsızlık" suçundan 10 yıla kadar hapsi istemiyle hazırlanan iddianame Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

DHA