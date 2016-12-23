Ataşehir'de sobadan zehirlenme; 3 kardeşten 2'si öldü

Ataşehir’de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kardeşten 2’si öldü, birisi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi 3046 Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında anne ve 3 erkek kardeşin yaşadığı evde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre evden çıkan anne, dün akşam Kartal’da oturan kızını ziyarete gitti. Evde kalan Hüseyin (42), Sabri Yılbaşı (34) ve Mustafa Yılbaşı (40) kardeşler geceden sobayı yakıp uyudular. Sabah kendilerinden haber alamayan komşuları eve geldiler ve çalınan kapı açılmayınca evin kapısını kırarak içeri girdiler.

Eve giren komşular sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kardeşin kendin geçmiş olduğunu görüp hemen sağlık ekipleri ve polisi aradılar. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, zıhlı araçlar ile sokağa gelerek geniş güvenlik önlemi aldı.

Durumu ağır olan Mustafa Yılbaşı ambulans ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sağılk ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen diğer iki kardeşin cesedi de savcı incelemesinin ardından ambulans ile Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili konuşan komşular, 3 kardeşin annesinin evde olmadığını ve sobadan zehirlendikleri için hayatlarını kaybettiklerini söylediler.

DHA