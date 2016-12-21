Atatürk’ün Edirne’ye gelişinin 86’ncı yıldönümü kutlandı

Atatük’ün Edirne’ye gelişinin 86’ncı yıldönümü kutlandı

– TÜRKİYE Cumhuriyet’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 86'nci yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk’ün Edirne’ye gelişini kutlama törenleri, Atatürk Anıtı’nda çelenk konulmasıyla başladı. Törene Edirne Valisi Günay Özdemir, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından bando takımı eşliğinde oluşturulan kortej belediye binasına binasına yürüdü.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılında Cumhurbaşkanı olarak geldiği Edirne ziyaretinde kaldığı Edirne Belediyesi’ndeki Atatürk Odası’nı ziyaret etti. Daha sonra vatandaşların ziyaretine açılan odada, Atatürk’ün sandalye üzerindeki oturan heykeliyle bol bol hatıra ı çekildi. Kutlama programı Halk Eğitim Merkezi’nde lise öğrencilerin düzenlediği etkinliklerle devam edildi. Öğrenciler müzik eşliğinde Atatürk’ün hayatını anlatıldığı gösteride, izleyeciler duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

DHA