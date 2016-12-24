Atatürk’ün Kırşehir’e gelişinin 97'nci yıl dönümü kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'nin Kırşehir'e gelişinin 97'nci yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Anıt Meydanı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, Atatürk'ün 24 Aralık 1919'da Kırşehir'de karşılandığı yer olan Gazi Parkı'nda devam etti. Kaleden üç pare top atılması, Sayı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Vali Necati Şentürk, Kırşehir’in milli mücadele döneminde çok önemli görevler yaptığını söyledi.

Büyük Önder Atatürk’ün Kırşehir’e gelişinin milli mücadeledeki önemine değinen Vali Necati Şentürk, “İç Anadolu toprakları işgal görmemiş, düşman ayağı değmemiş, millî ruhu ve şuuru yüksek, imanlı insanların topraklarıdır. Bu topraklarda ihanet olmaz. Mustafa Kemal Paşa, bu yüzden bu güzergahı seçmiştir. Kırşehirliler kendisini büyük bir coşkuyla karşılamış, Kırşehir’de kaldığı sürece O’na büyük bir misafirperverlik örneği göstermişlerdir. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları önce Mucur ilçesine geldi, oradan da 24 Aralık'ta Kırşehir'e geldi. Kırşehir’den de Kaman’a geçtiler. Kırşehirliler, milli mücadeleye destek vererek vatanımızın geleceğine, ülkemizin kurtuluşuna ve istikbaline çok büyük katkıda bulundular. Bu duygularla, ilimize gelişinin 97'nci yıldönümünde Mustafa Kemal Paşa'yı, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun" diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci de konuşmasında, “Bu coğrafyada yaşamanın bir bedel olduğunu millet olarak biliyoruz. Asil milletimiz hiçbir şeyden yılmadan mücadele etmeye devam etmektedir. Bu toprakları kanlarıyla vatan yapan ecdadımız, ebedi yurt olarak bizlere emanet ettiler. Bizler de kanımız, canımız pahasına ebedi Türk yurdunu koruma gayretindeyiz. Bugün barış ve huzur içerisinde yaşıyorsak tüm bunları bu topraklar için can vermiş şehit ve gazilerimize borçluyuz. Dün olduğu gibi yarın da düşmanlarımız olacaktır. Bu topraklarda yaşamanın bedelini Türk milleti olarak ödemeye hazırız. Milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak bölücülere fırsat vermemeliyiz” dedi.

Atatürk'ün, Kırşehirli Gençler Derneği Anı Defteri'ne yazdığı metin ile Atatürk'e bağlılık andı okunduğu törene Vali Necati Şentürk'ün yanı sıra Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Tekin, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Altuntaş, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Koşusunda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği Atatürk'ün Kırşehir’e gelişinin 97'nci yıldönümü etkinlikleri, Kültür Merkezinde, Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Recai Yağmur’un verdiği “Milli Mücadele Döneminde Kırşehir” isimli konferans ile devam etti. Törenler, akşam saatlerinde düzenlenen fener alayı ile sona erecek.

DHA