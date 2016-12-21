Avcılar, silahlanıp domuz avına çıktı

AKSARAY'da yoğun kar yağışı nedeniyle dağlık alanlarda aç kalan domuzların köylere ekili arazilere inmesi sonucu, avcılar silahlanıp domuz avına çıktı.

Aksaray'ın Güzelyurt İlçesi'nde son günlerde meydana görülen yoğun kar yağışı nedeniyle dağlık alanlarda aç kalan domuzlar köylere inmeye başladı. Halkın tedirgin olması ve ekili arazilerin domuzlar nedeniyle zarar görmesi üzerine köylüler ve avcılar, silahlanıp, domuz avına çıktı. Güzelyurt İlçe Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Cumali Balcan, domuzların ilçe ve köylere kadar indiğini ve halkı tedirgin ettiğini belirtti. Bu nedenle de silahlanıp domuz avına çıktıklarını ifade eden Balcan, şöyle konuştu:

"'Domuzla mücadele için sürek avına çıkacağız. Domuzlar ilçemizin genelinde tarımı perişan etti. Aç kaldığından dolayı ilçe ve köylerimize inmeye başladı. O yüzden tüfeklerle birlikte nöbet tutuyoruz. Avcı arkadaşlar beraber bugün Sivrihisar, Güzelyurt, İlemi, Mahmutlu ve Çardak bölgelerinde ava çıkacağız. Domuz her türlü zarar veriyor. Tarıma çok zararı var. İnsanlarımızı korkutuyor. Evlerimize, çöplerimize kadar yanaştı. Çöp tenekelerine falan gelip çocuklar korkutuyor. Yaklaşık bir hafta, 10 gündür nöbetteyiz. Şu ana kadar vurduğumuz domuzun 50 veya 60 olmuştur. Yüzlerce domuz sürüsü var dağda."

DHA