Avrasya Tüneli açılıyor(1)

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Venezuela’nın altınları da günden güne eriyor
Avrasya Tüneli açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tünelin Yenikapı'daki girişinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile vatandaşlar katılıyor.Açılış töreninde, İstiklal Marşı'nın ardından Kuran okundu.
DHA