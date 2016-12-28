Avukat örgütlerinden adliye binası için güç birliği

ANKARA Baro Başkanlığı için geçtiğimiz ekim ayında yarışan gruplar, Ankara Adliyesi'nde bazı mahkemelerin taşınmasına karşı çıkmak ve tüm adliyelerin aynı binada toplanmasını sağlamak için güç birliği yaptı. Ankara Merkez Adliyesi'ndeki tüketici, asliye ve sulh hukuk mahkemelerinin Dışkapı'ya taşınması kararına karşı güç birliği yapan gruplar, Ankara Barosu'nda ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran okurken, Baroda Birlik Grubu'ndan Cem Şahin, Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Fazıl Çağrı Kuş, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Nuray Özdoğan, Savunma Hareketi'nden Gökçe Bolat, Baroda Reform Hareketi'nden Ali Selek ve Önce İlke DSA Grubu'ndan Erol Aras da aynı masada yer aldı.

ANKARA'DA ADALET HİZMETİ 6 PARÇAYA BÖLÜNECEK

Açıklamada, Ankara Barosu olarak tarihi bir gün yaşadıklarını söyleyen Baro Başkanı Canduran, "Ankara Barosu'nun ekim ayında gerçekleştirdiği olağan genel kurulda rakip olan başkan adayları bugün yan yana ve omuz omuza. Ankara Barosu'nda iktidar mücadelesi veren gruplar ve onların başkan adayları olan bizler mesleki dayanışma en çok ihtiyaç duyduğumuz bugün omuz omuza vermeyi başardık. Bu tablonun milletçe dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde herkese örnek olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi adalet hizmetleri Ankara merkezde hali hazırda 5 ayrı binada sunuluyor. Ceza ve hukuk mahkemeleri Sıhhiye'de, idare mahkemeleri Konya yolunda, icra müdürlükleri ve mahkemeleri Yenimahalle'de, iş ve ticaret mahkemeleri Balgat'ta, fikri ve sınai hakları mahkemeleri ise yine Yenimahalle'de hizmet veriyor. Şimdi de Sıhhiye'deki merkez binada bulunan tüketici, asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemelerini Dışkapı'ya taşınmaya hazırlanıyor. Taşınma gerçekleştiğinde Ankara'da adalet hizmetleri 6 parçaya bölünmüş olacak. Bu durum adli hizmetlerin halen 5 ayrı binada yürütülmesi nedeniyle zaten mağdur olan vatandaşların ve onların haklarını arayan avukatların yaşadığı mağduriyetin katlanmasına sebebiyet verecek" diye konuştu.

DIŞKAPI'DAKİ BİNAYA 10 MİLYON LİRADAN FAZLA HARCANACAK

Başkentteki mevcut adliye binalarından sadece Sıhhiye'deki merkez bina ve Konya yolundaki idare mahkemelerinin adliye binası olarak tasarlandığını belirten Canduran, şöyle devam etti: "Fikri ve Sınai Hakları mahkemeleri Türk Patent Enstitüsü'nün içinde, icra müdürlükleri ve mahkemeleri halden bozma, iş ve ticaret mahkemeleri ise rezidanstan bozma binalarda adalet dağıtmaya çalışıyor. Taşınma gerçekleşirse, tüketici, asliye ve sulh hukuk mahkemeleri de yurttan bozma bir binada adalet dağıtmaya çalışacak. Bu binaları adliyeye çevirmek için milyonlarca lira para harcandı. Balgat'taki binaya aylık 370 bin lira kira ödeniyor. Dışkapı'daki yurt binasına 10 milyon liradan fazla harcanacak. Ama binalar makyajla adliyeye dönüşmez. Ankara Barosu olarak bu taşınmaya 14 bine yakın avukatıyla bir bütün olarak karşıyız. Diğer şehirlerde büyük ve çağdaş adliye binaları yapılıp tüm mahkemeler tek çatı altından toplanırken, Ankara'da bunun tam tersi şekilde adliyenin parçalara ayrılmasını anlamakta zorluk çekiyoruz. Mahkemeleri tek çatı altında toplayacak, adalete erişimi kolaylaştıracak büyük ve modern bir yeni adliye binası yapılarak bu sorunların çözülebileceğine inanıyoruz. Bunun için en uygun yerinde mevcut adliyenin hemen arkasında bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait arsa olduğunu düşünüyoruz. Cumhurbaşkanını, Başbakanı, Adalet Bakanını ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını, Başkentin kangrene dönüşen adliye sorunun ivedilikle çözmeye çağırıyoruz."

TAŞINMA NEDENİ FETÖ SORUŞTURMALARI

Taşınma nedenini FETÖ soruşturmalarında bireysel davaların Ankara Adliyesi'nde yürütülecek olması gösterildiğini bildiren Baro Başkanı Canduran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adalet hizmetinin dağıtılması sadece FETÖ soruşturmaları olarak görülmemeli. Bu ülkede insanlar boşanıyor. Bu ülkede tüketiciler haklarını aramak zorunda. Bu ülkede trafik kazaları da oluyor, insanlar öldürülüyor. Yani adalete her kesimin ihtiyacı var. O zaman FETÖ soruşturmaları gerekçe gösterilerek adliyenin boşaltılması doğru değil"

DHA