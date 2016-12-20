Avukata dolandırıcılıktan 18 yıl hapis istendi

Yetkilisi olmadığı bir inşaat şirketinin evlerini sahte evraklarla yurt dışında yaşayan 1’i Türk, 57’si yabancı uyruklu 58 kişiye sattığı iddiasıyla Avukat Ercan Gündüz hakkında “Nitelikli dolandırıcılık, “Resmi belgede sahtecilik” ve “Özel belgede sahtecilik” suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mağdur avukatları, davanın ilk duruşmasına katılan Avukat Gündüz’ün tutuklanmasını istedi, ancak mahkeme bu isteği reddetti. Mahkeme, ikinci ve üçüncü duruşmaya katılmayan Gündüz’ü, kaçma şüphesini gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi.

Sanık Gündüz’ün avukatı mağdurların zararının 2.5 milyon TL olduğunu, ailesinin gayrimenkul satışı yaparak bu zararı karşılayacağını söyledi.

İstanbul Barosu’na kayıtlı Avukat Ercan Gündüz, sahte evraklar düzenleyerek yabancı uyruklu 58 kişiye bir inşaat firmasının Bahçeşehir’deki projesinden ev satmakla suçlanıyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, inşaat firmasının şikayeti üzerine soruşturmanın başladığı belirtiliyor.

Müşteki inşaat firmasının şikayet dilekçesinde şüpheli Ercan Gündüz’ün kendisini şirketlerinin yöneticisi gibi tanıtarak sahte imza ve kaşelerle 2012 ve 2014 yıllarında konut satışı yaptığı bilgisine yer verilen iddianamede, “Bu şekilde çoğu yabanca uyruklu 90 kişiyi mağdur ettiğini, dolandırdığı kişilerden yaklaşık 1 milyon İngiliz Sterlini para aldığı, bu paraları inşaat firmasına havale etmiş gibi sahte dekont düzenlediği” belirtildi.

Ercan Gündüz’ün konut satışını Colordarcy İnvestment aracılığı ile yurt dışında oturan kişilere yaptığı, yaptığı belirtilen iddianamede, bu şirketin yetkilileri Peter Stephen Gauna ve Claire Marie Stanley de şüpheli olarak yer verildi.

Yurt dışından konut alan bazı kişilerin konutları üreten inşaat firması ile iletişime geçmesi üzerine gerçeğin ortaya çıktığı belirtilen iddianamede, şüpheli Ercan Gündüz’ün emniyet ifadesine de yer verildi.

Şüpheli Gündüz’ün emniyet ifadesinde avuklık yaptığını ifade ettiği belirtilen iddianamede, Gündüz’ün suçlamaları reddettiği, mağdurların zararlarını karşılayacağını söylediği kaydedildi.

MASAK RAPORU

İddianamede MASAK raporuna da yer verildi. Raporda, 2012/1014 yıllarında Ercan Gündüz Avukatlık Bürosu isimli hesaba, TL karşılığı 4 milyon 326 bin 735 liraya tekabül eden çeşitli yabancı para birimlerinden para transferinin gerçekleştiği, banka hesap hareketlerinde gerçekleşen 4 milyon 326 bin 735 liranın şüpheli Ercan Gündüz’ün kendisini Karden İnşaat yetkilisi gibi tanıtarak sahte imza ve kaşelerle gerçekleştirmiş olduğu konut satışından elde edilmiş olabileceği yönünde kuvvetli şüphenin bulunduğu bilgisine yer veriliyor.

İddianamede Şüpheli Koray Gündüz’ün, “Kredi kurumlarını aracı kullanarak dolandırıcılık”, “Resmi belgede sahtecilik” ve “Özel belgede sahtecilik” suçlarından 6 yıldan 18 yıla, Colordarcy İnvestment şirketinin yetkilileri Peter Stephen Gauna ve Claire Marie Stanley’in de “Kredi kurumlarını aracı kullanarak dolandırıcılık” suçlarından 3 yıldan 10 yıla kadar hapic cezası ile yargılanmaları istendi.

MAĞDUR AVUKATLARININ TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

İddianamenin gönderildiği Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek 8 Ekim 2015 tarihine duruşma günü verdi.

İlk duruşmaya katılan tutuksuz sanık Ercan Gündüz, kendisini inşaat firmasının yetkilisi olarak tanıtmadığını, ancak haftada 2 gün inşaat firmasına giderek toplantılarına katıldığını iddia etti.

Müştekilerin paralarını sözlü anlaşma ve şahsi güven ilişkisi içinde hesabında bulundurduğunu söyleyen Gündüz, “Müştekilerin ne kadar para yatırdığını biliyorum, zararlarını karşılamaya hazırım” dedi.

Duruşmaya katılan mağdur Paula Barbara Maruszewska, 14 bin 492 paund, Abdulmunem A.A. Randhan ise, 44 bin dolar, Mağdur Khaled J R E Alfelaij 68 bin paun, mağdur Refayet Hossain 180 bin sterlin, mağdur Ahmed Anwar Kabir 160 bin sterlin parayı sanığın hesabına yolladıklarını, ancak evleri alamadıklarını söylediler. Çapan Acar’ın Avukatı Hüsnü Tuna, müvekkilinin 2 daire için sanığın hesabına 32 sterlin, Laila S M Al Nemah Avukatı Mustafa Emre Pusca ise müvekkilinin aldığını düşündüğü eve karşılık sanığın hesabına 61 bin 740 dolar havale yaptığını söyledi.

Müştekilerin avukatları, duruşmada bulunana sanık Ercan Gündüz’ün tutuklanmasını istedi, ancak mahkeme, tutuklama talebini reddederek sanığın yurt dışına çıkışını yasakladı

Müşteki avukatları, 16 Şubat 2016 tarihinde yapılan duruşmaya sağlık raporu sunarak katılmayan Ercan Gündüz’ün tutuklanmasını istedi, mahkeme bu talebi de reddetti.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMADA KAÇMA ŞÜPHESİYLE TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme, 15 Haziran 2016 tarihinde yapılan üçüncü duruşmad söz alan Ercan Gündüz’ün Avukatı Ali Mahir Başarır, mağdurların ortalama zararının 2.5 milyon TL olduğunu, müvekkilinin ailesinin gayrimenkul satışı yaparak bu durumu çözeceklerini söyledi. Mağdur avukatları Sanık Ercan Gündüz’ün tutuklanmasını istedi. Mahkeme, dosyaya gelen deliller, eylem sayısı ve kaçma şüphesini gerekçe göstererek sanık Gündüz hakkında tutuklama kararı verdi.

DÖRDÜNCÜ DURUŞMADA DA TUTUKLAMA TALEPLİ YAKALAMA KARARI

Mahkeme, 18 Temmuz tarihinde yapılan dördüncü duruşmaya da katılmayan Gündüz hakkında, tutuklama talepli yakalama kararı çıkardı.

DHA