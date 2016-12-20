Ayhan Bilgen: Yengeyi gözaltına alınarak mı ortaya çıkarılacak

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a düzenlenen silahlı saldırı sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesinin gözaltına alınmasına ilişkin "15 Temmuz'u eniştenden öğrenenler dün akşamdan beri yaşanan olayı failliyle birlikte tüm aileyi göz altına alarak bu vahşi saldırıyı aydınlatmak için yengeye başvurmuş durumdalar. Ülke enişte ve yengelere kalmış durumda. Yengeyi gözaltına alarak mı ortaya çıkarılacak" dedi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin grup toplantısında konuştu. Ayhan Bilgen, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı resim sergisinde polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayhan Bilgen, polisin operasyonuyla ölü ele geçirilen saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın anne, babası, kız kardeş , dayı ve yengesinin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını şöyle değerlendirdi: "Saldırıdan sonra yeniden bir kez daha Türkiye'nin güvenlik politikalarını baştan tartışma zorunluluğu doğmuştur. Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ü öldürdüğü bilinen polis dün yeniden yargılama süreci tamamlanarak 10 bin 100 lira para cezasına çarptırıldı. Dün çıkan bu kararla Türkiye'de polise nasıl bir hareket alanı, keyfi davranma hakkı tanındığı mahkemeler tarafından bir kez daha tescillenmiş oldu. 15 Temmuz'u eniştenden öğrenenler dün akamdan beri yaşanan olayı failliyle birlikte tüm aileyi göz altına alarak bu vahşi saldırıyı aydınlatmak için yengeye başvurmuş durumdalar. Ülke enişte ve yengelere kalmış duruma. Dün ki saldırıyı gerçekleştiren ister FETÖ isterse sloganlarına bakarak El Nusra- El Kaide bağlantılı örgütlerle ilişkili olsun, bu bizi ilgilendirmiyor. Yengeyi gözaltına alarak mı ortaya çıkarılacak İki buçuk yıldır çevikte çalışıyor. Bu şahsın FETÖ ile ilişkili olduğunu tespit edememişler ama iki buçuk saat içinde olayı çözmüşler. İşi FETÖ diye kapattığınızda sorun çözülmüş olmuyor. Paralelin paraleliyle karşı karşıyayız. Bir paralelle mücadele etmek için başka paraleller kuruyorsunuz."

DHA