Ayvacık'ta 44 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığında oldukları belirlenen 44 kaçak göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükhusun Köyü'nün Sazlık Mevkisi'nde mülteciler olduğunu belirledi. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 44 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Suriye ve Afganistan uyruklu kaçaklar, minibüslere bindirilip, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlandıkları anlaşılan kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA