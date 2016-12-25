Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kilogram bonzai ile 2303 extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik takip sonucu durdurulan otomobilde 20 gram bonzai ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.K., O.C., B.B. ve O.C gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinden sonra M.K.'nın evinde yapılan aramada ise, 8 kilogram bonzai, 2303 extacy hap ve sahte kimlik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., O.C. ve B.B. tutuklandı, O.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA