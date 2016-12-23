Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde polisin düzenlediği operasyonda, 8 kilo esrar, 2 bin 303 uyuşturucu hap ele geçirilirken 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede piyasaya sürülmek üzere, uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün saat 17.30 sıralarında Sarımsaklı Mevkisi'ndeki bir marketler zincirinin önünde bir otomobili durdurdu. Otomobildeki M.K., O.C. ve B.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden O.C.'nin üzerinde 20 gram bonzai türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.K.'nin evindeki aramada 8 ayrı paket halinde toplam 8 kilo esrar, toplam 2 bin 303 uyuşturucu hap, gazete, kağıdına sarılı 1 gram hintkeneviri ve 1 gram esrar ile üzerine kendi ını yapıştırdığı başkasına ait kimlik bilgilerinin yer aldığı nüfus cüzdanı ele geçirildi. Evdeki B.A. ile D.K. de gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından, şüphelilerden D.K., serbest bırakıldı. Diğer dört şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA