Baba oğul organ bağış gönüllüsü

TÜRKİYE'de ilk kez 7 yıl önce aynı anda kalp ve böbrek nakli olan 41 yaşındaki Mehmet Ali Güler, nakilden iki yıl sonra dünyaya gelen oğlu Bekir ile birlikte organ bağış gönüllüsü oldu.

Antalya'da 2009 yılında kalp yetmezliği teşhisi konulan ve tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kaldığı 7 ayda 3 kez kalbi duran Mehmet Ali Güler'in böbrekleri de kalp yetmezliği nedeniyle iflas etti. Doktorlar hastaya kalp ve böbrek nakli yapılmasına karar verirken, Konya'da meydana gelen trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki Bekir Harmankaya'nın kalbi ve bir böbreği ambulans helikopterle Antalya'ya getirildi.

25 KİŞİLİK EKİP TARAFINDAN NAKLEDİLDİ

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde Türkiye'nin aynı anda ilk kalp ve böbrek naklini gerçekleştirmek üzere iki ekip kuruldu. Prof. Dr. Ömer Bayezıd başkanlığındaki 17 kişilik ekip tarafından önce kalp nakli gerçekleştirildi. Hastanın fonksiyonları normale dönünce de 8 kişiden oluşan diğer ekip böbrek naklini gerçekleştirdi. Nakilden sonra hastanede 3 ay daha tedavi gören Güler, taburcu edildi.

DONÖRÜN ADINI OĞLUNDA YAŞATIYOR

Mehmet Ali Güler, şu an 5 yaşında olan oğlu Bekir'e, kalp ve böbreğini taşıdığı donörün adını verdi. Organlarıyla hayata bağlandığı Bekir Harmankaya'nın, bayram ve özel günlerde Konya'daki evine giderek ailesiyle andıklarını söyleyen Mehmet Ali Güler, "Harmankaya ve Güler aileleri bir aile olduk. Oğullarının kalbi ve böbreği bende, ismi oğlumda yaşıyor. Oğlum Bekir onların da evladı" dedi.

Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Derneği'nde 5 yaşındaki oğlu Bekir ile organ bağış gönüllüsü olan Mehmet Ali Güler, sosyal etkinliklere katılıp organ bağışı konusunda insanları bilgilendirip bilinçlendireceklerini söyledi. Mehmet Ali Güler, 6 yıl önce ikinci kez baba olduğunda, bugün olduğu gibi bir gün Bekir ile birlikte organ bağışçısı olmayı düşündüğünü belirterek, "Organ bağışının ne demek olduğuna en güzel örnek olduğumuzu düşünüyorum. Bağışlanan organlarla hayata tutundum. Ölüm çok yakınımdaydı, Fakat Harmankaya ailesinin değerli fertlerinin verdiği karar beni yaşatmak için verilen bir karardı. Bu yürekli davranışı gösterip beni hayata bağlayan aileye, Güler ailesi olarak minnet duyuyoruz" diye konuştu.

DHA