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İstanbul Haberi: Bağcılar'da banka soygunu

Bağcılar'da banka soygunu
11:5122 Aralık 2016
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Bağcılar'da banka soygunu
Bağcılar'da banka soygunu

BAĞCILAR'da, Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesi 2 kişi tarafından soyuldu.30 bin lira alan 2 soyguncu kaçtı.

MASKELİ VE SİLAHLI

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde şubeye gelen 2 kişiden biri dışarıda gözcülük yaparken, maskeli ve silahlı diğer kişi içeri girdi.

VEZNE GÖREVLİSİNE SİLAH DOĞRULTTU

Vezne görevlisine silah doğrultan soyguncu 30 bin lira alarak şubeden çıktı. 2 soyguncu yaya olarak kaçıp ara sokaklarda izini kaybettirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı, delil topladı. Polis kaçan soyguncuları yakalamaya çalışıyor.
 

DHA

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