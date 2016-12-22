Bağcılar'da banka soygunu

BAĞCILAR'da, Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesi 2 kişi tarafından soyuldu.30 bin lira alan 2 soyguncu kaçtı.

MASKELİ VE SİLAHLI

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde şubeye gelen 2 kişiden biri dışarıda gözcülük yaparken, maskeli ve silahlı diğer kişi içeri girdi.

VEZNE GÖREVLİSİNE SİLAH DOĞRULTTU

Vezne görevlisine silah doğrultan soyguncu 30 bin lira alarak şubeden çıktı. 2 soyguncu yaya olarak kaçıp ara sokaklarda izini kaybettirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı, delil topladı. Polis kaçan soyguncuları yakalamaya çalışıyor.



DHA