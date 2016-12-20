Bahçeşehir Üniversitesi’nde Çocuk İstismarı Sempozyumu gerçekleşecek

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Fazıl Say Salonu'nda 22 Aralık Perşembe günü 11:00 – 17:00 saatleri arasında Çocuk İstismarı Sempozyumu gerçekleşecek.

Çocuk Atölyesi Kurucusu Ezo Sunal, Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, Avukat Ayşe Dilek Ergüler, Psikolog Nurseda Güler ve Özel Eğitim Uzmanı Emine Şeker’in konuşmacı olarak yer alacağı konferansta ülkemizde ve dünyada çocuk haklarının gözetilmesi, sağlıklı yaşam koşullarına kavuşturulması, korunması ve çocukları koruyan yasal süreçlerin etkinleştirilmesi gibi konular konuşulacak.

Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Kulübü'nün yaptığı açıklamada; "Ülkemiz toplumunda çocukların yaşadığı her türlü şiddet giderek yaygınlaşmakta, çocuklar ihmal ve istismarın yoğun yaşandığı bu ortamlarda büyümek durumunda kalmaktadır. Bu yaşananlar, çocukların fiziksel ve psikolojik anlamda sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini engellemekle birlikte onları “madde”,“alkol”, “suç” gibi bağımlılığın en kötü yanlarına ve çıkmaza doğru sürüklemektedir. Tüm bu sorunları masaya yatırmak ve çözüm önerileri getirmek adına Çocuk İstismarı Sempozyumu'nu düzenlemeye karar verdik" denildi.



DHA