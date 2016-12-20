Bakan Ahmet Arslan: (Avrasya tüneli) 'Yarın öğleden sonra hizmet vermeye başlayacak'

BAKAN Arslan, (Avrasya Tüneli ne zaman hizmete girecek)"Özellikle tören nedeniyle ekipmanlar kurduk. Onları da asfalta çaktık.

"Dolayısıyla onlar sökülecek. Onların tamiri ve bakımı yapıldıktan sonra inşallah yarın öğleden sonra hizmet vermeye başlayacak. İlk iki köprüyü düşünürseniz trafiğin yüzde 30'unu buraya almış olacağız. Yeni köprüler açıldıkça trafik rahatladıkça sahir zamanlarda trafiğe çıkmayan insanlar bu sefer trafiğe çıkıyor. Yani ilave bir trafik yükü oluşuyor. Bu yüzden yüzde 30 rahatlatmasını bekliyoruz"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli'nin resmi açılış programının ardından tünel girişinde basın mensuplarıyla bir araya geldi, açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir açılış programını gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını kaydeden Ahmet Arslan, projenin İstanbul'da trafiği kolaylaştıracak bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Arslan, "Avrasya Tüneli ile kıtaları denizin 106 metre altından birbirine bağladık. Teknik olarak bunun zorluğunu dünya mühendislik otoriteleri biliyor. Özellikle 150 yıllık bir mühendislik kuruluşu var ki; onlar buraya ödül verdi. İki kıtayı denizin altından 4 dakikada geçilebilir olması, sadece tünel kısmı değil Kazlıçeşme-Göztepe arasında malumunuz 4 gidiş 4 geliş şeride çıkardık" dedi.

"TÖREN NEDENİYLE EKİPMANLAR KURDUK"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Arslan, tünelin yarın öğleden sonra hizmete gireceğini ifade etti. Arslan şunları söyledi:

"Özellikle tören nedeniyle ekipmanlar kurduk. Onları da asfalta çaktık. Dolayısıyla onlar sökülecek. Onların tamiri ve bakımı yapıldıktan sonra inşallah yarın öğleden sonra hizmet vermeye başlayacak. Sabah 07.00 akşam 21.00 hizmet verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı diğer yollar ve bu yolların entegrasyonu ve 24 saat çalışmasına yönelik nihai ayarlamalar yapıldıktan sonra inşallah 30 Ocak itibariyle 24 saat hizmet verir hale gelecek. Biz günde 100 ile 120 bin aracın geçişini bekliyoruz. Bu gerçekten İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak. Aynı zamanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yükü de azaltacaktır."

"YÜZDE 30 RAHATLAMASINI BEKLİYORUZ"

Avrasya Tüneli'nin İstanbul trafiğini ne kadar rahatlatacağıyla ilgili bir soruya karşılık Ahmet Arslan, "Trafiğin yüzde şu kadarını azaltıyoruz demek biraz doğru değil. İlk iki köprüyü düşünürseniz trafiğin yüzde 30'unu buraya almış olacağız. Ama bir gerçek var ki; Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden gördük. Yeni köprüler açıldıkça trafik rahatladıkça sahir zamanlarda trafiğe çıkmayan insanlar bu sefer trafiğe çıkıyor. Yani ilave bir trafik yükü oluşuyor. Bu yüzden yüzde 30 rahatlatmasını bekliyoruz. Ancak ayrıca kendi trafiğini oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

"YILLIK 25 MİLYON ARAÇ GEÇİŞİ GARANTİSİ VAR"

Bakan Arslan, tünelden araç geçişi garantisiyle ilgili olarak ise "Yıllık 25 milyon araç garantisi vardı. Bu, günlük 68 bin 500'e denk geliyor. Daha önce yaptırdığımız fizibiliteler de etüdler de gösteriyor ki 100 ile 120 bin civarında buradan araç geçişi olacak. Dolayısıyla garanti rakamının üzerine çıkacak. Hatta garanti rakamının üzerine çıkan kısmının da yüzde 30'unu kamu olarak biz alacağız" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Ahmet Arslan, makam aracının direksiyonuna geçti. Arslan ve beraberindekiler, Tünelin Çatladıkapı girişinden Anadolu yakasına doğru hareket etti.



DHA