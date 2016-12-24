Bakan Arslan Sabuncubeli Tüneli'ni inceledi (2)

VALİLİĞE ZİYARET

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sabuncubeli Tüneli inşaatındaki incelemesinin ardından Manisa Valiliğini ziyaret etti. Kurum önünde Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve valilik çalışanları tarafından karşılanan Bakan Arslan, Valilik Ziyaretçi Defterini imzaladı. Ardından konuşma yapan Bakan Arslan, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için projeler ürettiklerini belirterek, "En büyük projelerden biri İstanbul İzmir Otoyolu'dur. Bunun yaklaşık 112 kilometresi, neredeyse üçte biri Manisa'dan geçiyor. Bugün çalışmaları hızlandırmak için inceleme yapacağız. Ancak bu proje tek başına yetmiyor. Manisa'yı, Ege'yi İç Anadolu'ya bağlayacak, devam eden bölünmüş yollar çalışmaları dışında ikinci bir otoyol ihtiyacımız var. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Onun da sürecini başlatacağız. Gerek denize bağlanmak ve doğuya bağlanmak adına çok önemli. Ekonominin, endüstrinin kalbi olan bir şehirde, tren yollarının rehabilitasyonu hem de yüksek hızlı tren yapılması da çok önemli. Onun da bütün süreçleri başladı" dedi.

Ankara-Afyon-Manisa- İzmir yüksek hızlı tren hattının ihale süreçlerinin tamamlandığını belirten Bakan Arslan, "Onu da 3 yıl içinde hizmete sokacağız. Böylece otoyol, hızlı tren ve bölünmüş yollarla Manisa'nın daha iyi hale gelmesini sağlayacağız" dedi.

"HIZLI TREN ŞEHRİ BÖLMEYECEK"

Projeleri sırayla hizmete sunmayı amaçladıklarını dile getiren Bakan Arslan, yüksek hızlı trenin güzergahıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Manisa'daki kamuoyunu da doğru bilgilendirmek gerekiyor. Uşak tarafından gelen Manisa'nın içinden İzmir'e gidecek olan hızlı tren hattımız mevcut hattı takip etmeyecek. Şehrin kuzeyinde, mevcut otogarın güneyinden geçerek çevreyoluna paralel şekilde devam edecek. Şu anda şehrin içinden gidiyor. Bunun yerine otogarın güneyinden geçirerek Manisa'yı bölen değil, kuşatan şekilde yapmış olacağız. Hemen bunun yanında mevcut yük trenlerini de şehrin içine sokmayacağız. Yüksek hızlı tren hattının yanında üçüncü bir hat yapacağız. Manisa merkezden başlayarak Menemen'e giden mevcut tren hattını iki hatta çıkaracağız. Manisa'yı Menemen ve Egeray'a bağlamış olacağız. Yüksek hızlı tren dışında, iki şehri banliyö tren ile birleştirmiş olacağız. Bunun da ihalesini yaptık, işe başlanıyor. 2 sene içinde bunu bitireceğiz ve açacağız."

Akhisar'da da demiryolunu şehrin kuzeybatısına aldıklarını duyuran Bakan Arslan, yapılan yol ve tren hattı çalışmaları ile ulaşım sorununa neşter vurduklarını ifade etti.

Bakan Arslan, Valilik'ten sonra Şehzadeler Belediyesi'ni ziyaret için buradan ayrıldı.

DHA