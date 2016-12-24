Bakan Arslan Sabuncubeli Tüneli'ni inceledi (5)

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AKHİSAR ÇEVRE YOLUNU İNCELEDİ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Soma'daki programın ardından yapımı devam eden Akhisar çevreyolunu incelemek için ilçeye geçti. Akhisar'da yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren Bakan Arslan, Akhisar çevreyolunun 2017 yılının sonlarında demiryolunun ise 2017 yılının ortalarında bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Akhisar'da çevreyolunun önemine değinen Arslan, şunları söyledi:

"Özellikle ağır vasıta trafiğinin çok yoğun olduğu bölgede ağır vasıta trafiğinin şehir dışına çıkarılması çok çok önemliydi. Hal böyle olunca daha önce Gölmarmara yolundan gelen yolun 5.5 kilometresi yaklaşık altyapısı bitmiş biz o yolun hem alt yapısını hem geriye kalan 8 kilometrenin yapılmasını tek bir ihale olarak yaptık bu kapsamda 5.5 kilometrenin sıcak asfaltı da yapıldı ve hizmete girdi. Geriye kalan 8 kilometre de çalışma devam ediyor, 2018 yılının ortaları gözükmekle birlikte 2017 yılının sonunda bitirilmeleri konusunda arkadaşlar bunun da konuşmasını yaptık. İnşallah olağanüstü bir gayretle geriye kalan 8 kilometreyi de 2017 yılının sonunda bitirip dolayısıyla Akhisarlıların ve bölgenin hizmetine sunmayı istiyoruz."

Akhisar için demiryolunun da önemli olduğuna değinen Bakan Arslan, "Soma'dan gelen demiryolunu Akhisar'a sokmadan özellikle hem de güzergahı yaklaşık 4.2 kilometre kısaltacak. Yeni bir güzergahla Akhisar'ın dışına alıyoruz. Çevreyolunun da hemen paralelinde devam ediyor. Altyapı yüzde 90'ların üzerine geldi bitti. Üst yapı ile ilgili demiryolları kendi imkanlarımızla yapacağız. Oradaki hedefte önümüzdeki yılın 8'inci ayında bitirmek ancak yine içeride bir pazarlık daha yaptık" dedi.

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)

DHA