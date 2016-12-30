Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

ANKARA (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonla görüştü. Görüşmede,Irak'taki askeri eğitim,donatım faaliyetleri, Koalisyon'un El Bab'a hava desteği, Libya'daki gelişmeler ve NATO'nun Türkiye'ye desteği konularının ele alındığı belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin karşı tarafın talebi üzerine gerçekleştiği bildirildi. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgi şöyle:"NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Bakan Çavuşoğlu'na Suriye'de sağlanan ateşkes mutabakatından ötürü tebriklerini iletmiş, Türkiye'nin katkılarından dolayı teşekkür etmiş ve NATO'nun bu sürece destek verdiğini dile getirmiştir. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve süreç bağlamında önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Görüşmede ayrıca, Irak'taki askeri eğitim/donatım faaliyetleri, Koalisyon'un El Bab'a hava desteği, Libya'daki gelişmeler ve NATO'nun Türkiye'ye desteği konuları ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca Bakan Çavuşoğlu ve NATO GS Stoltenberg en kısa zamanda biraraya gelmek konusunda mutabakata varmışlardır. "

DHA