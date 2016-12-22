Bakan Çelik: Bu, Halep'i daha da açmazlara sürüklemek için işlenmiş bir cinayettir (2)

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EXPO'NUN ULUSLARARASI BOYUTUNDA SONA GELİNDİ

Expo 2016 Antalya'nın 48'inci yönetim kurulu toplantısına katılan Bakan Faruk Çelik, sondan bir önceki yönetim kurulu toplantısı olduğunu belirterek, bir sonraki toplantıya kadar tasfiye ve sayım sürecinin tamamlanacağını açıkladı.

Expo 2016 Antalya alanındaki toplantıya Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Expo 2016 Antalya'nın uluslararası boyutunun sona ediğini hatırlatan Bakan Çelik, bu kapsamda Expo'nun gerek Antalya, gerekse ülkemize bu zor dönemde çok ciddi kazanımlar sağladığını anlattı. Antalya'nın yeni bir cazibe alanı kazandığını belirten Bakan Çelik, "Özellikle Aksu İlçesi'nde bölgenin değerlenmesi açısından ciddi katkıları oldu. Aksu ve Tehnelli derelerinin ıslahıyla tarıma da ciddi kakı sağladı. Yatırımlar açısından raylı sistemlerden kolektörlere, köprülü üst geçitlerden alt geçitlere varıncaya kadar ciddi bir altyapı hizmetini de alma imkanı oldu. Yeşil şehir bilincinin gelişmesi noktasında da bu 6 aylık süreçte önemli kazanımlar elde edildi. Önümüzdeki dönemde de bu güzel alan Antalya ve Türk turizmine hizmet etmeye devam edecek" dedi.

MALİYET ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Kamuoyunda ve basında Expo 2016 Antalya'nın maliyetiyle ilgili eleştiriler olduğundan da bahseden Çelik, "Arkadaşlar hiçbir şeyin saklı, gizli olması mümkün değil. Her şey şeffaf, yönetim kurulumuz, yapılan harcamalar burada, bütçe ortada. Dolayısıyla bu konuda bugüne kadar Expo 2016 Antalya'nın maliyeti 1 milyar 720 milyon TL. Rastgele bazı değerlendirmeler yapılmasın. Bu rakam tabi ki önemli bir meblağ. Ülkemiz, Antalya, Türk turizmi için helali hoş olsun, eyvallah ama konuyu içerden zahmet edip bilgi almadan rastgele bazı değerlendirmeler yapmayı da haksızlık olarak görüyorum" dedi.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLIYOR

Bu yönetim kurulu toplantısının belki de sondan bir önceki olduğunu da kaydeden Çelik, bir sonraki toplantıya kadar tasfiye ve sayım işlerinin tamamlanmış ve son noktanın konulmuş olacağını dile getirdi.

EXPO 2016 ANTALYA BİLDİRGESİ

Toplantıda Expo 2016 Antalya Bildirgesi de basın mensuplarına dağıtıldı. Katılımcı ülke görüşleriyle birlikte hazırlanan dört sayfalık bildirgede, 4.5 milyon ziyaretçi ağırlandığı, katılımcı ülke bahçelerinin kalıcı kültürel birer miras olarak hibe edildiği ve 'Gelecek nesiller için yeşil bir dünya' felsefesiyle yeni nesillere doğa sevgisini aşılamak için pek çok faaliyet gerçekleştirildiği anlatıldı. Expo 2016'nın çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere aktarılmasının hedeflendiği ve bu amaçla Yenidoğan Ormanları Projesi'ni tanıttığını da kaydedilen bildirgede, proje kapsamında Türkiye'de bazı belediye, kamu ve özel kuruluşların coğrafi ve iklim şartlarına göre Yenidoğan Orman Projesi'ni yaygınlaştıracağı, şehirlerin yeni yeşil alanlara kavuşacağı dile getirildi.

DHA