Bakan Kılıç Van'da

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda Van Valisi İbrahim Taşyapan, Ak Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve partililer tarafından karşılanan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ilk olarak Van Valisi İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti. Bakan Kılıç'ın gelişi öncesi valilik önündeki buzlar belediye işçileri tarafından temizlenmeye çalışıldı. Bakan Kılıç, Van Valisi İbrahim Taşyapan'ın makamında, gelişi ile ilgili açıklama yaptı. Kılıç, şu anda Türkiye'de milli mücadele verildiğini belirterek, "Bu dava mücadelesi ülkemizin geleceği için çok önemli. Bunu engellemek isteyenler, karşısında durmak isteyenler olabilir. Bunun karşısında hep birlikte duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

SEÇİLMİŞLER KANUNA UYMAK DURUMUNDADIR

Kılıç, Van'da yatırımların sürdüğünü de belirterek,"Vatanın, milletin emanet ettiği imkanlarla halkına hizmet etmeyip de gidip çukur kazıp vatandaşın gündelik yaşamını sıkıntıya sokanlar, görevlerini ifa etmeyenlerin karşısında seçilmiş dahi olsalar ki, seçilmişler ancak seçimle gider diyorlar, doğrudur. Ama seçilmişler kanuna, kurala uymak durumdadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü temsil eden, vatandaşına yaptığı hizmetin büyüklüğüdür. Biz gücümüzü milletten alırız. Bu devlet milletiyle birdir beraberdir ve bu millete hizmet eden ancak ve ancak onun gönlünde taht kurar, yer eder. Bu anlamda İnşallah Van'da bundan sonraki belediye hizmetleri daha verimli, düzgün işleyecektir" dedi. Bakan Kılıç, daha sonra sporcularla birlikte kahvaltı yaptı.

DHA