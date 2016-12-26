Bakan Müezzinoğlu'dan alkol zammına İnönü'lü cevap (3)

CHP'Lİ, MHP'Lİ BAŞKANLARIN KATILMASI SEVİNDİRDİ

Edirne'nin ardından gittiği Uzunköprü İlçesi'nde Sanayi ve Ticaret Odası, siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinin düzenlediği, 'Çevreye Duyarlı Karma Organize Sanayi Bölge Projesi' toplantısına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Uzunköprü'nün Yunanistan'dan tren ile geldiği ilk yer olduğu için çok büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Toplantı salonunda bulunan sivil toplum örgütleri ve CHP ile MHP'li belediye başkanlarının katılmasının kendisini çok sevindirdiğini belirten Müezzinoğlu, şöyle dedi:

"Eğer birlik olmasaydık 15 Temmuz gecesi o duruşu sergileyip şu an bu durumda olamazdık. Atatürk ilke ve inkilaplarına sahip çıkarak, onun mirası olan Türkiye Cumhuriyeti'ni koruduk. Artık basit nedenlerle anayasa kitabı fırlattığı, faizlerin 7 binlere çıktığı falan yok. Şimdi bütün kavgamız faizleri yüzden 10'nun altına nasıl indiririz. Enflasyonu yüzde 6'lara, 5'lere nasıl indiririz. Neden Enflasyon alt ve orta gelir grubunu sömüren bir yapıdır."

'TAŞERONDA ÇALIŞANLAR KADRO İÇİN BİRAZ DAHA BEKLEYECEK'

Bakan Müezzinoğlu, konuşmanın sonunda salonda bir şirket üzerinden taşeron olarak çalışan kadının, "Taşeronlara ne zaman kadro verilecek" diye sorması üzerine şöyle konuştu:

"Kamuda çalışanların kadroya geçmesi en çok sorulan soru. Bir süre daha sabredecekler. Biz şu anda verdiğimiz sözü tutmanın planlarını yapıyoruz. Ama önemli olan namusunuzla, emeğinizin karşılığını alabileceğiniz bir işin olmasıdır. Şu an o hizmet alınıyor, o hizmetin karşılığında alın terinizin karşılığı ödeniyor. Devlet güvencesi biraz daha sabır istiyor. İnşallah Türkiye sıkıntılı süreçleri biraz daha azaldığında o sözümüzü tutacak, sizleri de devletimizin veya milletimizin güvencesine devam edeceğiz."

DHA