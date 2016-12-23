Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki cinayete ceza yok

BAKIRKÖY Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören Osman Altın'ın (49) aynı odayı paylaştığı Mehmet Ali Altun'un (39) üzerine uyuduğu sırada uzun süre abanarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, cezai sorumluluğu olmadığı gerekçesiyle Osman Altın'a ceza vermedi, yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altında alınmasına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca Mehmet Ali Altun'un ölümü nedeniyle sorumlu bulunan hastane görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İDDİANAMEDE OLAY GÜNÜ ANLATILDI

Mehmet Ali Altun, 29 Şubat'ta tedavi görmesi için Bakırköy Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. 2 Mart'ta saat 00.38 sıralarında Osman Altın, yatağından kalkarak Mehmet Ali Altun'un yanına geldi. Altun'un üzerine abanan Altın, gece saat 03.46'a kadar hareketsiz olarak Altun'un üzerinde yattı. Altın 03.46'da da kendi yatağına geçerek uyudu. 06.00'da odaya gelen hastane personeli, kahvaltı için kaldırmak istediği Altun'un hayatını kaybettiğini gördü. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından Osman Altın gözaltına alındı.

"BEN ÖLDÜRMEDİM"

Altın ifadesinde, 5 yıldır rahatsız olduğunu, hayaller gördüğünü ve sıkıntılar yaşadığını söyleyerek "Ölenin yatağına gidip orada da uzandığımı, üzerine abandığımı hatırlamıyorum. Kendisini ben öldürmedim. Kendisi ile herhangi bir düşmanlığım yoktur" dedi . Tutuklanan Osman Altın hakkında "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURUŞMAYA ADLİ TIP KURUMU RAPORU ULAŞTI

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Osman Altın katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Mehtap Yılmaz mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda Osman Altın'ın kronik psikos denilen akıl hastalığının olduğu ve cezai sorumluluğunun bulunmadığının belirtildiğini açıkladı.

CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ Mahkeme heyeti de Adli Tıp Kurumu raporuna göre ceza sorumluluğunun olmadığı gerekçesiyle Osman Altın'a ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi ve Altın'ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme heyeti, sanık Altın'ın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altında alınmasını da kararlaştırdı.

SUÇ DUYURUSU

Mahkeme heyeti, maktulün ölümü nedeniyle sorumlu bulunan hastane görevlileri hakkında da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

DHA