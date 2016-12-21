Balıkesir SGK binası 28 milyona Manchester Cityli İlkay Gündoğan ve ailesinin oldu

İNGİLTERE'nin Manchester City takımında oynayan Balıkesirli futbolcu İlkay Gündoğan, babası İrfan Gündoğan ve kardeşi İlker Gündoğan'la birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binasını 28 milyon TL'ye aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan satın aldığı 5 katlı SGK Balıkesir İl Binası'nı satışa çıkardı. İngiltere'nin Manchester City takımında oynayan Balıkesirli futbolcu İlkay Gündoğan'ın babası İrfan Gündoğan'ın iki oğlu İlkay ve İlker adına kurduğu Günil İnşaat Turizm İthalat İhracat Gıda ve Sanayi Ticaret A.Ş. 28 milyon lira verip, ihaleyi kazandı. İhaleye başka katılan firma olmadı. GÜNİL İnşaat'ın İzmir Torbalı'da faaliyetini sürdürdüğü öğrenildi.

AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "İlkay Gündoğan Balıkesirli hemşehrimiz. Ailesi Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nden. İlkay Gündoğan'la daha öncede temaslarımız oldu. Balıkesir'de düzenlediğimiz mahalle ligi şampiyonu olan Susurluk ve Edremit takımlarını Dortmund'ta ağırlamıştı. Bu yıl Manchester City'e transfer oldu ve şampiyon olacak takımları da İngiltere'ye davet etti. İlkay Gündoğan, Balıkesir'e yatırım yaparken hem Türkiye'ye döviz kazandırdı, hem Balıkesir kazadı, hem de belediyemiz kazandı. 8.5 milyon liraya belediyemizin aldığı binayı biz 28 milyon liraya sattık. Satışı İzmir'de inşaat işleriyle uğraşan babası İrfan Gündoğan aracılığı ile yaptık" dedi.

Gündoğan ailesinin satın aldığı SGK binası, Balıkesir'in Saat Kulesi, Şadırvan gibi tarihi yapılarının da yer aldığı Hacıilbey Mahallesi'nde, kent merkezinde bulunuyor. 4 bin 453 metrekarelik arsa üzerindeki bina, toplam 7 bin metrekarelik kapalı alana sahip. SGK'nın halen il müdürlüğü olarak kullandığı bina önümüzdeki günlerde boşaltılacak. SGK Bursa yolu üzerinde tamamlanmak üzere olan yeni binasına taşınacak. Gündoğan ailesinin SGK binasını yıkıp, yerine iş merkezi ya da konutlar yapması bekleniyor.

DHA