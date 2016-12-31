Balıkesir'de 240 mahalle yolu kapalı

BALIKESİR'de perşembe günü başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yağış ile 240 kırsal mahallenin yolunu ulaşıma kapandı; 36 mahalleye ise elektrik verilemiyor.

Balıkesir'in Altıeylül ve İvrindi ilçelerinde 4'er, Dursunbey'de 35, Karesi'de 43, Balya'da 33, Manyas'ta 13, Savaştepe'de 39, Gönen'de 17, Sındırgı'da 21, Susurluk'ta 31 olmak üzere toplam 240 kırsal mahallenin yolu trafiğe kapandı. Balıkesir Acil Afet Durum Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, kar yağışı Balıkesir il merkezinde bugün saat 09.00 itibariyle etkisini yitirdi. Yüksek kesimlerde ise aralıklarla sürüyor. Balıkesir'i Çanakkale, İzmir ve Bursa'ya bağlayan karayollarıyla, ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan ana arterlerde sorun olmadığı, trafik seyrinin normal olduğu belirtildi. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle, Balıkesir İl merkezine bağlı 18, Balya'da 3, Susurluk'ta 14, Savaştepe'de 1 olmak üzere 36 kırsal mahalleye elektrik verilemediği kaydedildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı 34 ekipte 400 personelin, kar yağışından etkilenen tüm ilçelerdeki kırsal mahallelerde 24 saat aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi. Yolların açılması için tüm iş makinelerinin seferber edildiği, ekiplerin, 112 ile Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş'den gelen yardım taleplerine de destek verdiği vurgulandı. Ana arterlerde tuz sıkıntısı çekilmediği 1000 ton tuzun kullanıma hazır bekletildiği açıklandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle su sayaçlarında yaşanabilecek olan don olayına karşı abonelerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. BASKİ tüm abonelerine telefonla mesaj gönderip, ev ve işyerlerinde açıkta kalan su borularının yalıtımının sağlanması gerektiğini hatırlattı.

DHA