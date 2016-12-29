Balıkesir'de depremler korkuttu

BALIKESİR'in Sındırgı, Bigadiç ve Erdek ilçelerinde dün öğleden bu yana peş peşe meydana gelen büyüklükleri 1.8 ile 3.3 arasında değişen depremler, endişe yarattı. Uzmanlar depremlerin bölgenin karakteristik özelliğinden kaynaklandığını ve bu tür sarsıntıların sıklıkla yaşandığını belirtti.

Balıkesir'de son 27 saatte, 13 deprem meydana geldi. Dün saat 11.52'de Bigadiç'in Yeniköy Mahallesi'nde başlayan depremler, bugün sabah saat 05.20'ye kadar Bigadiç ve Sındırgı kırsal mahallelerinde aralıklarla devam ederken, bir sarsıntı da Erdek açıklarında Marmara Denizi'nde oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Sındırgı ve Bigadiç'teki depremlerin bölgenin karakteristik özelliğinden kaynaklandığı, bu bölge ve çevresinde büyüklükleri 2 ile 4 arasında değişen sık sık deprem fırtınaları olduğu hatırlatıldı.

DHA