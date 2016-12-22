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Sakarya Haberi: Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
17:5422 Aralık 2016
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Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

SAKARYA'nın Ferizli İlçesi'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere girdi. Bariyerler parçalanırken, kazada hafif yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kaza saat 16.00 sıralarında, D-650 Karayolu Ferizli Sinanoğlu mevkiinde meydana geldi. Necdet Odabaş idaresindeki 54 PL 700 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan bariyerlere girdi. Bariyerler parçalanırken, otomobil hasar gördü. Kazada hafif yaralanan Necdet Odabaş 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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