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Zonguldak Haberi: Bartın'da büyükbaş hayvan hırsızlığına 5 tutuklama

Bartın'da büyükbaş hayvan hırsızlığına 5 tutuklama
11:2628 Aralık 2016
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Bartın'da büyükbaş hayvan hırsızlığına 5 tutuklama
Bartın'da büyükbaş hayvan hırsızlığına 5 tutuklama

BARTIN'da, son 3 ayda 17 büyükbaş hayvan çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belde ve köylerde gece ahırlara girerek çaldıkarı büyükbaş hayvanları satan şebekeyi takibe aldı. Son olarak Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi'nde oturan Halise Temel ve Ekrem Çelik'e ait 4 büyükbaş hayvanı çalan 5 kişi, minibüs ile kaçarken yakalandı. Minibüsteki 4 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan 41 yaşındaki H.Ç., kardeşi 36 yaşındaki E.Ç., 43 yaşındaki E.S., 53 yaşındaki M.Ç. ve 32 yaşındaki İ.A. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

 

DHA

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