Bartın'da FETÖ soruşturmasında 7 tutuklama

BARTIN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ışık evlerinin' yapılanmasından sorumlu olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 12 kişiden 7'si tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada polis ekipleri, geçen hafta örgütün 'ışık evlerine' yönelik operasyon yaptı. Söz konusu evlerin yapılanmasından sorumlu oldukları iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 12'si, dün akşam adliyeye sevk edildi. Adliyede sabaha kadar devam eden işlemler sonunda 1 kişi savcılık sorgusu ardından serbest bırakıldı, 4 kişi nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 7 kişi ise tutuklandı.

DHA