Başbakan: Emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon ödeme yapılacak

Aliye ULUSOY/ANKARA (DHA)BAŞBAKAN Binali Yıldırım emeklilere verilecek promosyon ile ilgili açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım konuşmasında,"2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacak. Bu ödeme de bin liranın altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzeri emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak" ifadelerine yer verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, emekliye verilecek promosyon miktarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde: "Emeklilerimize şunu anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi dün itibariyle 2017'den geçerli olmak üzere Asgari ücrette yüzde 10 civarında bir artış gerçekleşti. Bu yıllık enflasyonun üzerinde bir artıştır. İlerde imkanlarımız arttıkça ülkemiz zenginleştikçe daha fazlasını vermek için gayret göstereceğiz. Çünkü emeklilerimiz ömürleri boyunca bu ülkenin kalkınması gelişmesi için çalıştılar. Onların emeklilik hayatında olabildiğince iyi şartlarda yaşamaları bizim öncelikli hedefimiz. İmkanlar arttıkça bunları da yapacağız. 2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacak. Bu ödeme de bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira 2 bin lira üzeri emekli maaşı alanlara da 45 0 lira bir seferde ödeme yapılacak. Bu neyin karşılığı emekli maaşlarını bankalara yatırıyor devlet, bu yatırdığı bankalar bu parayı tuttukları için buna karşılık emeklilerimize böyle bir imkan sağladılar. Asgari bu kadar vermek isteyen olursa daha fazlasını amenna bizim diyeceğimiz bir şey yok. Bunun yıllık tutarı ne diye merak edebilir vatandaşlar 5 katrilyonluk bir kaynağı bankalar ve hükümetimiz emekli maaşlarına ilave olarak bu promosyon şeklinde sağlamıştır. 3 yıl hesaplar bankada tutulma karşılığı bu ödeme yapılacak. Ödeme bir seferde yapılacak. Bu 2017'de emeklilerimizin maaş aldığı takvime uygun olarak bir 1, 2 ay içerisinde tamamlanmış olacak."

"TEKNİK HUKUKİ BİR DETAY OLMADIKTAN SONRA DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU OLMAZ"

Başbakan, gazetecilerin "18 maddelik Anayasa Teklifi kabul edildi. Anayasa değişikliği teklifi gerginlikler arasında geçti, Genel Kurul aşamasında da aynısını bekliyor musunuz Maddelerin azalması gibi bir durum olabilir mi "sorusunu şöyle yanıtladı:" 21 maddeydi. Bazı maddelerde değişiklik yapınca diğerleriyle birleştirme gibi bir yola gidildi. Özü itibariyle bir değişiklik yok. Şu anda 18 madde olarak genel Kurul gündemine gelecek. Genel Kurul'da teknik hukuki bir detay olmadıktan sonra değişiklik söz konusu olmaz."

"KALICI HALE GELİRSE BU ATEŞKES, SİYASİ ÇÖZÜM SÜRECİ BAŞLAYACAK"

Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Astana sürecine ilişkin bir takvim verebilir misiniz ABD gibi ülkelerin bu sürece dahil olması konusunda adımlar var mı" sorusuna verdiği yanıt şu şekilde:" Bu süreç herkese açıktır, çünkü ateşi, ölümü durduruyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ABD, Koalisyon Güçleri teröre bulaşmamış , terörü övmeyen yanında olmayan, barışın kardeşliğin yanında olan herkes bu sürecin bir parçasıdır. Bundan sonra kalıcı hale gelirse bu ateşkes, siyasi çözüm süreci başlayacak."

"TERÖRLE MÜCADELE ORTAK BİR ANLAYIŞI GEREKTİRİYOR"

Başbakan Yıldırım, "Rusya Hava Kuvvetleri harekete geçti El Bab'ta . Diplomasi masası sahaya da yansıyacak mı " sorusuna şu cevabı verdi:" Terörle mücadele ortak bir anlayışı gerektiriyor. Bu bağlamda Rusya , Amerika ve Koalisyon Güçleri ile müşterek çalışmalarımız var. Bizim orada bulunmamızın amacı bellidir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak."

DHA